«Вот это финт»: появились новые подробности ДТП с участием BMW Смолова

Краснодар, 1 августа. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов разбил спорткар за 9 миллионов рублей. Авария произошла в Краснодаре — Смолов выступает за одноименный клуб с 2015 года — минувшей ночью.

ДТП случилось на Ставропольской улице, водитель люксового BMW M5 First Edition не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

Первоначально сообщалось, что за рулем авто, который Смолов приобрел для девушки, находился сам футболист, однако не исключено, что в действительно спортсмен дал покататься на BMW кому-то из друзей. Об этом, со ссылкой на близких к Смолову людей, рассказал телеканал «360».

Другая версия, впрочем, гласит, что Смолов лично вызвал к месту ДТП эвакуатор, а затем исчез с места происшествия. В Сети, комментируя эту версию, окрестили такое развитие событий «лучшим финтом Смолова», отмечает Infox.ru.

Видео ДТП, напомним, было опубликовано в первой половине дня в среду.