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Демонстранты вступили в столкновения с полицией в Зимбабве
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    Демонстранты вступили в столкновения с полицией в Зимбабве

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    Демонстранты вступили в столкновения в с полицией в Зимбабве: есть убитыеХараре, 1 августа. Стражи порядка разогнали толпу демонстрантов, протестующих против фальсификации выборов в столице Зимбабве Хараре.

    Демонстранты требовали не признавать выборы президента и пытались прорваться на территорию отеля Rainbow Towers, где находится штаб по подсчету голосов. Полиция старалась не отвечать на провокации толпы как можно дольше, однако была вынуждена применить водометы, когда митингующие попытались открыть ворота. За предупредительным слабым пуском водомета последовали новые, когда демонстранты начали закидывать камнями полицейские машины. Досталось и прессе, дежурившей рядом с воротами отеля, где и происходили основные столкновения. Причем некоторые протестующие намеренно целились в представителей СМИ.

    Самый большой ущерб был нанесен привратному посту. Протестующие жгли покрышки, пытались снести урны и дорожные знаки. Когда водометы не помогли, полицейские применили газовые гранаты, летальное оружие не применялось.

    Вслед за разгоном митингующих у Rainbow начались беспорядки в деловом квартале города, которые подавляли представители армии на броневиках и другой спецтехнике.

    Демонстранты вступили в столкновения в с полицией в Зимбабве: есть убитые

     

    Автор: Денис Коробейников
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