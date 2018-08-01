В Пушкине открыли памятник героям Первой мировой войны. ФАН-ТВ

В Пушкине состоялось открытие памятника, посвященного героям Первой мировой войны. 1 августа 1914 года Россия вступила в один из самых кровопролитных вооруженных конфликтов в истории. Монумент призван увековечить память погибших русских воинов в годы Первой мировой войны.

«Это памятник не только полковым священникам, это дань памяти всем, кто сложил голову, защищая братские славянские народы, и, защищая Россию от внешней агрессии. Этот памятник — напоминание всем нам о том, как хрупок мир и, как легко его разрушить, если не слышать друг друга», — отмечает вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

Памятник представляет собой фигуру полкового священника, благословляющего русских солдат на подвиг. На гранитном пьедестале надпись — MCMXIV — 1914, год начала войны. Два бронзовых барельефа в нишах, изображающие Георгия Победоносца — покровителя русского воинства и двуглавого орла - символа Российского государства. Скульптор Владимир Горевой трудился над созданием монумента около года. Скульптура была готова уже в 2014 году, к 100-летию памятной даты, но четыре года ушло на согласование и сбор документов.

«Чувство исполненного долга действительно присутствует. Это памятник тем, кто ушел на войну — живым и мертвым — и тем, кто за них молился. Тыл — жены, дети, родственники, переживали за тех, кто ушел», — делится авторским видением скульптор Владимир Горевой.

Город для установки памятника выбран не случайно. Николай II планировал сделать из Пушкина (тогда Царского Села) особое место памяти о Первой мировой войне. Именно здесь были расквартированы полки Императорской гвардии, сюда привозили с фронта раненых воинов.