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Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба с Аль Капоне
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    Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба с Аль Капоне

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    Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба с Аль Капоне

    Москва, 1 августа. Американский президент Дональд Трамп считает, что правоохранительные органы США относятся к экс-руководителю предвыборного штаба главы государства Полу Манафорту хуже, чем к легендарному гангстеру Аль Капоне.

    Трамп на своей странице в микроблоге Twiiter опубликовал пост, в котором задает вопрос, к кому правоохранительные органы США относятся хуже: к Аль Капоне или Полу Манафорту.

    «Взглянем в историю, к кому относились хуже, легендарному боссу мафии, убийце и «врагу общественности номер один» Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу [Рональда] Рейгана и [бывшего сенатора-республиканца Боба] Доула, который сейчас заключен в одиночную камеру, хотя не признан виновным ни в чем? Где сговор с Россией?» — написал Трамп.

    Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование о российском «вмешательстве» в выборы США, обвиняет Манафорта в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Судебный процесс в отношении Манафорта начался во вторник.

    Напомним, в 2016 году после избрания Трампа президентом США в Вашингтоне заявили о российском «вмешательстве» в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения США, требуя предоставить доказательства. Отметим, что Вашингтон так и не предоставил доказательств, несмотря на то, что «расследование» дело о российском «вмешательстве» продолжается больше года.  

    Автор: Дарья Смолина
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