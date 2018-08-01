США начали готовить санкции против Турции

Вашингтон, 1 августа. В Вашингтоне начали готовить список турецких юридических и физических лиц, которые могут попасть под санкции США. Об ограничительных мерах американцы задумались из-за «преследования» граждан США в Турции, пишет Bloomberg.

Отмечается, что возможные санкции готовятся по образцу ограничительных мер, введенных против компаний и предпринимателей из РФ.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре «большими санкциями», если власти Турции не освободят американского пастора Эндрю Брансона. Турецкая сторона обвиняет Брансона в шпионаже и связях с террористическими организациями.

Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана, реагируя на заявление Трампа, подчеркнул, что «угрозы в адрес Анкары не сработают».