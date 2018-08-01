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США начали готовить санкции против Турции
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    США начали готовить санкции против Турции

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    США начали готовить санкции против Турции

    Вашингтон, 1 августа. В Вашингтоне начали готовить список турецких юридических и физических лиц, которые могут попасть под санкции США. Об ограничительных мерах американцы задумались из-за «преследования» граждан США в Турции, пишет Bloomberg.

    Отмечается, что возможные санкции готовятся по образцу ограничительных мер, введенных против компаний и предпринимателей из РФ.

    Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре «большими санкциями», если власти Турции не освободят американского пастора Эндрю Брансона. Турецкая сторона обвиняет Брансона в шпионаже и связях с террористическими организациями.

    Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана, реагируя на заявление Трампа, подчеркнул, что «угрозы в адрес Анкары не сработают».  

    Автор: Федор Веснин
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