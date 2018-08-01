Генсек ООН призвал стороны в Зимбабве отказаться от эскалации насилия в стране

Нью-Йорк, 1 августа. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал политические силы в Зимбабве не допускать эскалации насилия в стране. Об этом сообщил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

«Мы призываем проявлять сдержанность и отвергать любые формы насилия в ожидании разрешения споров и объявления результатов выборов», — сказал Хак.

По его словам, генеральный секретарь ООН обеспокоен сообщениями о случаях насилия в некоторых районах Зимбабве. Хак также напомнил политическим силам Зимбабве, что они взяли на себя ответственность, которая предполагает мирный процесс выборов в стране.

Ранее стало известно, что в столице Зимбабве военные открыли огонь по участникам акций протеста, которые выступают против фальсификации выборов. В результате инцидента погибли несколько человек. В настоящее время сторонники оппозиции пытаются взять штурмом территорию отеля Rainbow Towers, в котором временно размещается избирательная комиссия Зимбабве.