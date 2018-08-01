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Украина
Савченко в письме назвала Трампа лидером «сильнейшего государства»
Украина
Савченко в письме назвала Трампа лидером «сильнейшего государства»
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    Савченко в письме назвала Трампа лидером «сильнейшего государства»

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    Савченко в письме назвала Трампа лидером «сильнейшего государства»

    Киев, 1 августа. Депутат украинского парламента Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, написала письмо американскому президенту Дональду Трампу.

    Бывшая военнослужащая украинской армии назвала Трампа «лидером самого сильного государства» и попросила президента США поспособствовать освобождению украинцев, находящихся в заключении в России. 

    «Только Вам под силу противостоять на международной арене президенту РФ Владимиру Путину​​​. Прошу сделать все возможное для возвращения [заключенных] к своим семьям», — написала Савченко. Письмо она опубликовала в Facebook.

    Отметим, одним из заключенных, которых, вероятно, имеет в виду Савченко, является украинский режиссер Олег Сенцов. Он отбывает наказание за подготовку терактов в Крыму в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. 

    Автор: Федор Веснин
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