Савченко в письме назвала Трампа лидером «сильнейшего государства»
Киев, 1 августа. Депутат украинского парламента Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, написала письмо американскому президенту Дональду Трампу.
Бывшая военнослужащая украинской армии назвала Трампа «лидером самого сильного государства» и попросила президента США поспособствовать освобождению украинцев, находящихся в заключении в России.
«Только Вам под силу противостоять на международной арене президенту РФ Владимиру Путину. Прошу сделать все возможное для возвращения [заключенных] к своим семьям», — написала Савченко. Письмо она опубликовала в Facebook.
Отметим, одним из заключенных, которых, вероятно, имеет в виду Савченко, является украинский режиссер Олег Сенцов. Он отбывает наказание за подготовку терактов в Крыму в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе.