Россельхознадзор предупредил о вспышке узелкового дерматита скота в Курганской области

Москва, 1 августа. В Курганской области зафиксирована вспышка узелкового дерматита крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, вирус обнаружен в ходе анализа проб биоматериала крупного рогатого скота из личных подсобных хозяйств села Матвеевка Целинного района Курганской области. Для противодействия распространению вируса управление ветеринарии установило карантин на территории села Матвеевка.

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота является инфекционной болезнью, которая характеризуется лихорадкой и образованием на коже специфических узелков. Летальность заболевания составляет 4–95%.