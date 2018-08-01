Жительница Пскова зарезала возлюбленного из-за футбольного спора

Псков, 1 августа. Просмотр матча первого тура чемпионата РФ между московскими клубами «Локомотив» и ЦСКА обернулся убийством — 33-летняя жительница Пскова зарезала своего возлюбленного из-за «различий в футбольных пристрастиях». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

Молодые люди поспорили, кто станет победителем чемпионата России в этом сезоне. Девушка болела за ЦСКА, а ее спутник — за «Локомотив».

Девушка ударила ножом своего возлюбленного в область груди, задев сердце. Молодой человек скончался на месте, сообщает ведомство. Обвиняемая в убийстве сожителя, осознав, что ее возлюбленный мертв, вызнавала сотрудников полиции.

Знакомые пары уточнили, что молодые люди часто ссорились, при этом некоторые из них называли девушку неадекватной. Как передает «Ридус», чаще всего «болельщицу» можно было видеть вспыльчивой, когда она приходила с работы — ночного дежурства в больнице.

Родственники не верят, что причиной убийства мог стать футбол. По их словам, девушка никогда не интересовалась спортом и тем более никогда не болела за ЦСКА.

«Она просто прикрывается каким-то матчем, но думаю, что ссора произошла из-за чего-то другого», — цитирует «Комсомольская правда в Петербурге» знакомого.

Кроме того, по словам знакомого пары, девушка зимой чуть не убила своего предыдущего сожителя, и у нее должен был пройти суд.