Власти ЦАР предупреждали журналистов из РФ об опасности — Захарова

Москва, 1 августа. Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) направили на место обнаружения тел российских журналистов следственную группу. Специалисты проведут на месте три дня и внимательно изучат территорию на предмет улик.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Была направлена правоохранительная миссия на место, где были обнаружены трупы. Она продлится три дня. По крайней мере, так проинформировало нас руководство этого государства», — заявила Захарова, принимая участие в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

По словам представителя российского дипломатического ведомства, власти ЦАР пытались отговорить россиян от посещения территорий, которые не контролируются правительством.

Напомним, о гибели российских журналистов в Африке стало известно накануне. Тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля были обнаружены в оставленной машине в 33 километрах от Сибута. Журналисты, вероятно, попали в засаду.

В МИД РФ в среду сообщили, что поездка россиян в ЦАР была оформлена как туристическая.