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Российская команда выиграла третий этап конкурса оружейников на АрМИ-2018
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    Российская команда выиграла третий этап конкурса оружейников на АрМИ-2018

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    Российская команда выиграла третий этап конкурса оружейников на АрМИ-2018

    Москва, 1 августа. Российские военнослужащие одержали победу в третьем этапе конкурса «Мастер-оружейник»  на Армейских международных играх (АрМИ-2018) в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

    В ведомстве отметили, что по итогам третьего этапа конкурса «Мастер-оружейник» определена лучшая команда по ремонту реактивных систем залпового огня. В нынешнем году участникам конкурса было необходимо заменить 10 направляющих на реактивной системе залпового огня «Град», а также поменять колесо у боевой машины и провести стрельбы с использованием системы.

    «Лучшее время, как и в первые два соревновательных дня, показала команда России. Она выполнила задачи за 15.51 секунд. Второе место заняла команда Армении», — говорится в сообщении.

    Третье место заняла команда Казахстана, четвертое место за командой Китая. По итогам трех этапов конкурса команда России занимает первую строчку. Команды Казахстана и Узбекистана занимают второе и третье места, передает РИА Новости.

    Автор: Артем Никулин
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