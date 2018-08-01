Российская команда выиграла третий этап конкурса оружейников на АрМИ-2018

Москва, 1 августа. Российские военнослужащие одержали победу в третьем этапе конкурса «Мастер-оружейник» на Армейских международных играх (АрМИ-2018) в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В ведомстве отметили, что по итогам третьего этапа конкурса «Мастер-оружейник» определена лучшая команда по ремонту реактивных систем залпового огня. В нынешнем году участникам конкурса было необходимо заменить 10 направляющих на реактивной системе залпового огня «Град», а также поменять колесо у боевой машины и провести стрельбы с использованием системы.

«Лучшее время, как и в первые два соревновательных дня, показала команда России. Она выполнила задачи за 15.51 секунд. Второе место заняла команда Армении», — говорится в сообщении.

Третье место заняла команда Казахстана, четвертое место за командой Китая. По итогам трех этапов конкурса команда России занимает первую строчку. Команды Казахстана и Узбекистана занимают второе и третье места, передает РИА Новости.