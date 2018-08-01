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Парижский аэропорт закрыли из-за драки французских рэперов
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    Парижский аэропорт закрыли из-за драки французских рэперов

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    Парижский аэропорт закрыли из-за драки французских рэперов

    Париж, 1 августа. Французские рэперы Буба и Каарис подрались в терминале парижского аэропорта Орли. После их драки руководство приняло решение закрыть аэровокзал.

    Музыканты начали выяснять отношения в зале выхода на посадку. В потасовке принимала участие свита музыкантов. Через некоторое время драка переместилась в магазин дьюти-фри, где рэперы сломали несколько прилавков с парфюмерными изделиями.

    Как сообщает агентство France Presse, вместе с музыкантами были задержаны 11 человек. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

    Отметим, что конфликт между музыкантами начался в 2014 году. Рэпер Буба пообещал убрать с музыкального Олимпа своего оппонента Каариса. После этого музыканты при любой удобной возможности стали обмениваться колкостями.

    Автор: Денис Коробейников
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