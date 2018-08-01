«Я один против них выйду драться»: Усик ответил на обвинения в трусости за отказ критиковать РФ

Киев, 1 августа. Торговый центр «Гулливер» в Киеве на несколько часов превратился в фан-зону чемпиона мира по боксу Александра Усика. Киевляне заняли три этажа торгового центра в ожидании кумира. И он не заставил себя ждать, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Под песню «Братья», ту самую, под которую он выходил на знаменитый бой с россиянином Муратом Гассиевым, Усик предстал перед публикой. Чемпион поблагодарил украинцев за веру в его силы и заявил, что не готов принять звание Героя Украины от правительства страны.

«Не надо мне ничего давать, просто не мешайте мне идти тем путем, по которому я иду. Не мешайте — это лучшее, что вы можете сделать. Герой? Для своего народа, для определенного круга я уже являюсь героем. Мне не нужны звезды, какие-то регалии», — сказал Усик.

В зале зазвучали аплодисменты. Ведущий дал слово присутствующим для вопросов спортсмену.

Помимо спортивных вопросов, а также интереса к любимому блюду Усика, которым оказались макароны с кетчупом, чемпиона терзали вопросами об отношении с властями Украины и реакции на публикации в СМИ, в частности, скандально известной украинской писательницы Ларисы Ницой, о том, что Усик на самом деле трус, раз решил поехать на бой в Россию.

«Я вообще никак не реагирую на то что говорят те, кто говорят. Не важно, плохие вещи или хорошие. Тем, кто говорит хорошее, я очень благодарен, тем, кто вступается, говорит «что же вы несете». «Мы несем людям счастье», они должны отвечать, но ничего они не несут. Какой-то деятель посылает официальный запрос на то, чтобы я ему сказал, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы с ума сходите? На Жана Беленюка тогда напали. Хочу попросить собрать всех недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду», — заявил спортсмен.

Он добавил, что просит свой народ быть сознательным и по возможности не смотреть телевизор вообще.

Спортсмен также высказался на тему минувшего крестного хода в Киеве.

«Я не понимаю этих оскорблений в адрес молящихся. Вот кому мешает, что люди молятся? Пускай молятся, это хорошо. Нет, надо порулить в Интернете, оскорблять. Да пускай лучше на меня говорят. Я готов это терпеть», — добавил Усик.

И, если оскорбления для Усика входят в зону терпимости, то сказать подобное об его отношении к украинской власти нельзя. Спортсмен, отвечая на вопрос о том, что бы он показал инопланетянам, если бы те приехали в Украину, ответил — украинские дороги.

«Я бы показал инопланетянам Киев в первую очередь, а затем посадил бы их в свою машину и прокатил по Украине. Пускай бы они посмотрели на состояние дорог в нашей стране. Передаю привет нашему министру, кстати. Я на дорогах этих недавно убил четыре колеса на машине», — поделился боксер.

В зале начались комментарии в духе «И я!», «У меня вообще тачка убитая, хотя езжу только по центру Киева».

Усик еще раз поблагодарил собравшихся киевлян и исполнил вместе с Василием Жаданом песню «Братья». Также он сообщил, что снимется в клипе на эту песню.