«В спланированное убийство я не верю»: следствие может прекратить дело в отношении зарезавших отца сестер

Произошедшее 27 июля в Москве резонансное убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна, которого зарезали три собственные дочери 17, 18 и 19 лет, — сложный случай, расследование которого займет от полугода до года, заявил Федеральному агентству новостей российский адвокат, председатель президиума межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек» Владимир Жеребенков (защищавший в свое время таких известных людей, как российский предприниматель Евгений Чичваркин и украинский политик Юлия Тимошенко).

Ранее девушки уже признались в преступлении и пояснили, что отец на протяжении длительного времени кричал на них, избивал и даже пытался изнасиловать. В роковой день он якобы первым напал на дочерей.

«Обратите внимание на 30 ножевых ранений — человека не просто убивали, а издевались над ним уже мертвым. Люди действительно не владели собой и не контролировали себя. Если он их долго избивал, третировал и насиловал, то в какой-то момент могла произойти вспышка, и они его убили, — полагает юрист. — Здесь обязательно должна высказаться судебно-психиатрическая экспертиза. Эксперты должны посмотреть, насколько долго происходила воздействующая на них травмирующая ситуация, насколько много было того негатива, из-за которого человек просто перестал себя контролировать. Тем более что отец мог кого-то из девочек в тот момент ударить или попытаться изнасиловать. Ситуация накопилась, порог терпения был превышен — и они закололи его ножами».

Уже известно, что в отношении сестер возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство в составе группы лиц). В настоящее время девушки задержаны и находятся в СИЗО, а 2 августа суд рассмотрит вопрос об их аресте.

Однако Владимиру Жеребенкову более уместным в данном случае представляется домашний арест, потому что картина больше напоминает преступления на почве страсти.

«Почему я склоняюсь к версии о преступлениях в состоянии аффекта? Те, кто готовит убийство, просчитывают варианты своих действий: лица друг другу побить или удариться коленками о стену, чтобы были телесные повреждения. Мол, он на нас напал, вот следы. Девочки же на это не пошли — значит действовали спонтанно, под действием случая и в состоянии аффекта. Если же люди готовятся к преступлению, то они готовят и пути отхода. Например, если бы готовили версию о самообороне, то могли сразу рассказать, что отец пытался изнасиловать, и они защищались. Так что в убийство, заранее обдуманное и спланированное, я не верю», — заявил известный адвокат.

Также стало известно, что у погибшего в доме нашли целый арсенал, в том числе охотничье ружье, арбалет, травматическое и пневматическое оружие.

«Надо понимать, что мужчина сам по себе — оружие, особенно если он спецподготовку проходил. Тут требуется хорошее, тщательное расследование, для которого надо опрашивать свидетелей, запрашивать медицинские документы. Следователь в первую очередь должен принимать решение опросить всех, кто соприкасался с девочками: их подруг, родственников, соседей по дому. Выяснить личность отца, круг его знакомых. Нужно исследовать ситуацию в комплексе: что соседи скажут, какие повреждения подруги у них видели, также врачи и учителя могли обращать внимание на следы избиений до этого. Может быть, девочки боялись предавать побои и притеснения огласке, потому что боялись изнасилования», — обращает внимание Владимир Жеребенков.

Брат сестер-убийц Арсен Хачатурян рассказал ФАН о том, что девушки обсуждали возможность убийства отца за несколько часов до этого.

«Поймите, девчонкам всего 17–19 лет, это несформировавшиеся личности. И когда отец их долгое время избивает, буквально забил их, то мыслительные способности страдают, и люди не всегда могут адекватно воспринимать ситуацию. К тому же человек до последнего надеется, думает, что станет лучше, а становится все хуже и хуже. В камеры Освенцима люди сами заходили, хотя прекрасно понимали, что там их ждет. Так и в данном случае они могли рассчитывать на авось, думать, что пронесет, что ситуация изменится к лучшему», — считает защитник.

Если следствие установит, что имело место убийство в состоянии аффекта, то отцеубийцам вынесут условное наказание, если — необходимая самооборона, то следователь может прекратить дело.