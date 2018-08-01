«Зенит» готов заплатить за защитника МЮ не больше 15 млн евро

Москва, 1 августа. По информации Федерального агентства новостей, «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника ФК «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа.

По словам источника, кандидатуру 24-летнего защитника сборной Швеции предложил новый спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибалта. Отмечается, что сине-бело-голубые ранее уже интересовались игроком, когда он выступал за португальскую «Бенфику», из которой переехал в английский клуб за 35 млн евро. В то же время сине-бело-голубые не планируют тратить на покупку игрока более 15 млн евро.

Линделеф перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года, однако не сумел закрепиться в составе многократных чемпионов Англии. Контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Швеции он выступал на чемпионате мира в России.