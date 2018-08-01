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ФАС обеспокоена стоимостью авиабилетов на Дальний Восток
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    ФАС обеспокоена стоимостью авиабилетов на Дальний Восток

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    ФАС обеспокоена стоимостью авиабилетов на Дальний Восток

    Москва, 1 августа. Федеральная антимонопольная служба представила президенту России Владимиру Путину доклад по мониторингу цен на авиабилеты на внутренних регулярных рейсах. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

    В докладе отражены результаты мониторинга цен на авиабилеты на 60 основных маршрутах. Особое внимание в докладе уделено рейсам на Дальний Восток, а также в регионы Крайнего Севера и курортные направления.

    «Пока окончательные выводы по результатам мониторинга делать рано, но ситуация на дальневосточных направлениях вызывает беспокойство. Надеемся, что авиакомпании примут превентивные меры», — говорится в сообщении.

    В настоящее время ФАС осуществляет второй этап мониторинга ценообразования авиабилетов. В случае обнаружения фактов нарушения антимонопольного законодательства ФАС незамедлительно примет меры реагирования, передает РИА Новости.

    Автор: Артем Никулин
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