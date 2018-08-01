Глава Ростеха рассказал о новом мотоцикле проекта «Кортеж»

Москва, 1 августа. Мотоцикл российского проекта «Кортеж» выйдет на рынок под брендом «Иж», сообщил журналистам руководитель Ростеха Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, мотоцикл проекта «Кортеж» будет продаваться в России и за рубежом. Глава Ростеха отметил, что известный с советских времен бренд «Иж» принадлежит концерну «Калашников», который работает над новой машиной.

«Будет ли мотоцикл в точности повторять «кортежный», пока сложно сказать. Но в нем точно будут использоваться решения — дизайнерские и технические, которые применяются в мотоцикле для проекта «Кортеж», — добавил он.

Напомним, проект «Кортеж» — семейство автомобилей класса «люкс», разработанных для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Отмечается, что в свободной продаже автомобили проекта «Кортеж» появятся под брендом Aurus в начале 2019 года, сообщает «АиФ».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российскими автомобиля проекта «Кортеж» заинтересовались за рубежом.