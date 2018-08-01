Крым прав: парламентарии из Словакии не испугались санкций за посещение полуострова

Симферополь, 1 августа. Делегация из Словакии готова к санкциям со стороны властей Украины из-за посещения крымского полуострова, заявил глава делегации и депутат Национального совета Словакии Петер Марчек.

Группа словацких политиков и предпринимателей прибыла в Крым с трехдневным рабочим визитом. Марчек выразил надежду на смену правительства в ходе ближайших выборов на Украине. Новые власти, по его мнению, могут изменить свое отношение к политике ограничительных мер.

«Мне сказали, что если поеду в Крым, то будет невозможным мой въезд на Украину. Но я знаю, что Крым прав. Я прочитал историю очень хорошо. Правда всегда окончится правдой. Санкции будут», — подчеркнул Марчек.

Напомним, Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Киев не прекращает нападки на Москву и иностранных деятелей, которые посещают якобы «оккупированную Россией территорию».

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки, что мнение РФ и США по Крыму расходится, однако для российской стороны данный вопрос закрыт.