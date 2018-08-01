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«Ни программы, ни инициатив»: эксперт объяснил, почему «затих» кандидат в мэры Москвы Балакин
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    «Ни программы, ни инициатив»: эксперт объяснил, почему «затих» кандидат в мэры Москвы Балакин

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    «Ни программы, ни инициатив»: эксперт объяснил, почему «затих» кандидат в мэры Москвы Балакин

    Москва, 1 августа. Московская избирательная комиссия зарегистрировала предпринимателя Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы. Экс-глава строительной компании «СУ-155» при этом по-прежнему хранит молчание и старается лишний раз свои политические амбиции не комментировать.

    По мнению политолога Дмитрия Захарова, Балакин может сторониться публичности из-за отсутствия четкой предвыборной программы.

    «Возможно, что Михаил Балакин попросту не имеет ни программы действий, ни каких-либо инициатив. Не стоит исключать версию, что он пошел на выборы для привлечения к себе внимания. Также вероятно, что ему обещан карьерный рост после участия в выборах мэра», — отметил Захаров в интервью изданию iReactor.

    Напомним, ранее у Балакина возникли сложности с регистрацией кандидатом в мэры Москвы, вмешиваться пришлось Центральной избирательной комиссии. Эксперты тем временем считают, что на предстоящих выборах Балакин может стать «игроком за второе место».

    Автор: Федор Веснин
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