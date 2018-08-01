«Она настоящая, она смотрела в суть»: Наталью Кузнецову проводили в последний путь аплодисментами

Актриса столичного театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова похоронена на Митинском кладбище Москвы. А отпета Наталья Вадимовна была в храме иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле, расположенном на территории Боткинской больницы.

Там же прошла краткая церемония прощания — без громких речей, без траурного митинга и неуклюжих треног телекамер. Проститься с актрисой пришла и корреспондент Федерального агентства новостей.

«Давайте поаплодируем!»

Прощание получилось почти интимным. Вокруг были только самые близкие люди: родственники, коллеги, а еще те, с кем эта замечательная женщина когда-то занималась, помогая делать первые шаги на театральном поприще.

После церковной церемонии пожилой священник прочел проповедь, напомнив, что ничего не заканчивается со смертью человека и нужно продолжать заботиться о нем, совершая молитву.

«Сколько ей было-то?» — спросил батюшка у одной из присутствовавших женщин. Узнав, что покойная ушла из жизни на 56-м году, он покачал головой и сказал, что выглядит она моложе, что человек часто преображается после смерти, даже если тяжело и долго болел.

Похороны Натальи Вадимовны прошли на другом конце Москвы — на Митинском кладбище. Катафалк и несколько машин долго пробирались через стоящий в пробках город — Ленинградка, Волоколамка, Пятницкое шоссе...

Митинское кладбище — целый город мертвых на окраине города живых. Августовская жара и невыносимо яркое солнце — все это совершенно не вяжется с похоронами, с подавленной горем молчаливой дочерью Натальи Кузнецовой и причитающей матерью покойной. Немолодая, но удивительно красивая женщина сквозь слезы произносит: «Я же знала ее, когда она еще в животе была!»

Мать накрывает лицо рано ушедшей в мир иной дочери белой тканью и отходит в сторону. Наверное, каждый ловит себя на мысли, что родители не должны хоронить детей, даже немолодых.

Гроб опускается в могилу. Комья земли и еловые ветви летят ему вслед.

«Давайте поаплодируем!» — неожиданно произносит дочь Натальи Кузнецовой, и над скорбью звучат долгие овации.

«С ней было здорово, весело, жизнеутверждающе»

Уже после похорон корреспондент ФАН пообщался с теми, кто знал покойную лично.

Заслуженная актриса России Татьяна Шумова, с трудом сдерживая слезы, рассказала о Наталье Вадимовне.

«Хочется сказать очень много хороших слов… Она была необыкновенной актрисой. Она была редким человеком. Для меня это такая потеря — на уровне самых близких родных людей, — поведала Татьяна Шумова. — Это был человек необыкновенной души, образованности. Интеллигентная, сердечная, негромкая, всегда рядом, когда надо. Сильнейший человек. Талантливейшая актриса. Наташенька, скажи, что это не так…»

Два года назад Кузнецова снялась в «Молодежке» — прямо из больницы ездила. Оказывается, она уже тогда все знала, поделилась переживаниями собеседник ФАН.

Актриса театра имени Ермоловой Елизавета Жарова-Москвина, игравшая с Кузнецовой в одном спектакле, добавила, что о покойной она может сказать только самые теплые и светлые слова.

«Она была мой старший товарищ, замечательный друг и отличная актриса. Я пришла в театр в 1990 году, мне было 20 лет. И первый человек, которого я увидела, была Наталья Вадимовна. «Утиную охоту-90» репетировали… — вспоминает Елизавета. — И на гастролях мы с ней в одном номере жили, и всегда это было здорово, весело, жизнеутверждающе и с очень большим юмором».

«Она смотрела в суть»

Двое других собеседников ФАН, Павел Поляков и Екатерина Круглова, по своим профессиям и образованию далеки от мира театральных подмостков. Однако, несмотря на большое количество личных и служебных дел, они приехали сегодня проводить Наталью Вадимовну в последний путь. Их знакомство с великой актрисой длилось не очень долго — она была наставником, помогавшим им, на тот момент студентам, ставить праздничный спектакль, а потом занималась дополнительно, знакомя молодых людей с азами актерского мастерства.

«Она, хотя и была актрисой, сама не очень любила известность и славу, — вспоминает Круглова. — Для меня она — настоящий, искренний человек. Я когда с ней познакомилась, думала, что актер — это человек, который примеряет разные роли, притворяется, иногда бывает не такой, какой он на самом деле. А Наталья Вадимовна — она настоящая, она смотрела в суть, никогда ничего не пыталась из себя показать, чего не было, и нас этому тоже учила… Возможно, не напрямую, но своим примером, своим взглядом на жизнь».

У них был студенческий театр, и кто-то пригласил Кузнецову помочь сделать постановку на праздник, вспоминает Екатерина Круглова.

«Она увидела, какие мы все горе-финансисты: зеленые, не приспособленные к открытию себя, к эмоциям, мы могли только с выражением прочитать текст. Так было до нее, — рассказала собеседник ФАН. — И ей стало интересно помочь нам. Поэтому она стала с нами заниматься. Она была человеком, который притягивал, поэтому мы все с удовольствием ходили к ней, нас это очень объединяло».

К рассказу об актрисе присоединился и Поляков.

«При первом воспоминании о ней приходит в голову ее заразительный смех с хрипотцой. Это был веселейший человек! И еще у нас с ней день рождения в один день, мы всегда друг друга поздравляли! Я ходил к ней в театр на выступления… И даже сегодня из нашей труппы, которая уже давно закончилась, пришел весь основной состав, кто был в Москве».

Павел Поляков на работе взял выходной, его спросили: кто умер-то? Он ответил, что режиссер театральной студии, и услышал немую паузу. «Вы просто не понимаете, это близкий человек», — пояснил сослуживцам Павел.

Актрису театра и кино Наталью Кузнецову зритель знает по более чем 15 кинематографическим и театральным работам: «Утиная охота-90», «Барышня-крестьянка», «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?», «Дураки умирают по пятницам» и другим, а также по сериалам «Сваха», «Жуков», «Бигль». Посвятив всю свою жизнь сцене, она долгие годы играла в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

В воскресенье, 29 июля 2018 года, Наталья Вадимовна Кузнецова скончалась в возрасте 55 лет после тяжелой продолжительной болезни.