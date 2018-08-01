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Киев назвал способы «заморозки» «Северного потока-2» | 1 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Киев назвал способы «заморозки» «Северного потока-2» | 1 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Зимбабве оппозиционеры попытались штурмом взять отель, где работает избирательная комиссия. Сирийская армия нашла полевую больницу боевиков в Эль-Кунейтре. ТЭЦ в Крыму обошла антироссийские санкции и блокаду Украины. В Москве до конца года благоустроят более 3 тысяч дворов.
    19:20 1 Августа 2018
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    В Зимбабве оппозиционеры попытались штурмом взять отель, где работает избирательная комиссия

    Киев назвал способы «заморозки» «Северного потока-2» | 1 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Оппозиционеры в Зимбабве попытались штурмом взять отель и конференц-центр Rainbow Towers, где избирательная комиссия ведет подсчет голосов граждан. Напомним, в стране прошли выборы, и президент Зимбабве должен определиться в ближайшие дни. Однако, лидер оппозиции Нельсон Чамиса поспешил объявить о своей победе, не дожидаясь официальных итогов. Это мотивировало его сторонников выйти к Rainbow Towers в Хараре и попытаться прорваться в здание. Местная полиция не стала реагировать на провокации. Протестующих оттеснили от главного входа с помощью водометов и слезоточивого газа. Действующий президент страны Эммерсон Мнангагва обратился к народу с призывом проявить терпение.

    На Украине назвали способы «заморозки» «Северного потока-2»

    Киев назвал способы «заморозки» «Северного потока-2» | 1 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал способы, которые помогут остановить строительство «Северного потока-2». Он считает, что это можно сделать при помощи американских санкций против компаний, участвующих в строительстве. Также Витренко возлагает надежды на Данию, которая пока не дала разрешение на работы в своих территориальных водах. И заморозить проект, по его мнению, может резкая смена позиции Германии по поводу газопровода. Однако эксперты уверены, что ни отказ Дании, ни американские санкции не остановят строительство «Северного потока-2», так как для Европы этот проект является экономически важным.

    Сирийская армия нашла полевую больницу боевиков в Эль-Кунейтре

    Киев назвал способы «заморозки» «Северного потока-2» | 1 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В сирийской провинции Эль-Кунейтра был обнаружен полевой госпиталь, принадлежащий незаконным вооруженным формированиям. Он располагался в штаб-квартире бывших Временных сил Организации Объединенных Наций, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. В ходе обследования помещения сирийские военные обнаружили множество лекарственных препаратов, медицинское оборудование, помещения для проведения операций и лечения пострадавших боевиков. Напомним, сейчас вооруженная оппозиция покидает пункт Эль-Кунейтра. Боевики были вынуждены сдаться в рамках масштабной операции по освобождению юго-западной части сирийской республики.

    ТЭЦ в Крыму обошла антироссийские санкции и блокаду Украины

    Киев назвал способы «заморозки» «Северного потока-2» | 1 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Крыму завершилось строительство первой очереди Сакской ТЭЦ, которая даст энергосистеме республики дополнительные 90 МВт электроэнергии. Уникальный проект обошел антироссийские санкции и украинскую блокаду полуострова. Строительство первой очереди новой ТЭЦ планировалось завершить за 19 месяцев, но справиться с работами удалось со значительным опережением сроков — всего за 9,5 месяцев. При этом, как отметили в компании «КРЫМТЭЦ», теплоэлектроцентраль является первым в стране объектом генерации, при строительстве которого использовалось оборудование только отечественного производства. Вторая очередь ТЭЦ в Саках должна начать работу уже в ноябре.

    В Москве до конца года благоустроят более 3 тысяч дворов

    Киев назвал способы «заморозки» «Северного потока-2» | 1 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Москве продолжается активное благоустройство дворовых территорий. До конца текущего года по-новому станут выглядеть почти 3400 дворов столицы. В московском департаменте ЖКХ сообщили, что программой благоустройства на 2018 г. запланировано переоборудовать 3 тыс. 351 территорию, а также на 2 тыс. 211 объектах запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. На очереди ремонт почти полутора тысяч детских и более 500 спортивных площадок. Отметим, москвичи признают, что власти города делают очень много, чтобы подарить новую репутацию дворам столицы.
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