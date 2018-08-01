В петербургском избиркоме ответили на критику Памфиловой по поводу дресс-кода и гимна

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отреагировала на идею о дресс-коде и исполнении гимна на заседаниях петербургского горизбиркома. Выступая на заседании ЦИК, Памфилова рассказала, что к ней обратились двое членов петербургской ГИК с жалобой, что от них якобы намерены потребовать соблюдения дресс-кода: мужчинам появляться на заседаниях в галстуках, а женщинам — наоборот — не появляться в одежде со слишком глубоким декольте.

«Никто в купальниках и плавках на заседания не приходит, остальное — дело целесообразности», — заявила по этому поводу Памфилова, посоветовав сосредоточиться на более серьезных вопросах.

«Избирательная комиссия — это коллегиальный орган, никаких начальников нет, поэтому заставить людей надевать в жару пиджаки и галстуки никто не имеет права», — добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что недавно избранный глава петербургского избиркома Виктор Миненко распорядился ввести дресс-код и исполнять гимн на заседаниях. Эту информацию Федеральному агентству новостей опровергли в пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель пресс-службы ГИК отметил, что никаких документов о дресс-коде в петербургской избирательной комиссии не принималось. В ГИКе также сделали разъяснение относительно исполнения гимна Российской Федерации или гимна Санкт-Петербурга.