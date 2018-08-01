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В петербургском избиркоме отреагировали на информацию о дресс-коде и гимне
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    В петербургском избиркоме отреагировали на информацию о дресс-коде и гимне

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    В петербургском избиркоме ответили на критику Памфиловой по поводу дресс-кода и гимна

    Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отреагировала на идею о дресс-коде и исполнении гимна на заседаниях петербургского горизбиркома. Выступая на заседании ЦИК, Памфилова рассказала, что к ней обратились двое членов петербургской ГИК с жалобой, что от них якобы намерены потребовать соблюдения дресс-кода: мужчинам появляться на заседаниях в галстуках, а женщинам — наоборот — не появляться в одежде со слишком глубоким декольте.

    «Никто в купальниках и плавках на заседания не приходит, остальное — дело целесообразности», — заявила по этому поводу Памфилова, посоветовав сосредоточиться на более серьезных вопросах.

    «Избирательная комиссия — это коллегиальный орган, никаких начальников нет, поэтому заставить людей надевать в жару пиджаки и галстуки никто не имеет права», — добавила она.

    Ранее в СМИ появилась информация, что недавно избранный глава петербургского избиркома Виктор Миненко распорядился ввести дресс-код и исполнять гимн на заседаниях. Эту информацию Федеральному агентству новостей опровергли в пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

    Отвечая на соответствующий вопрос, представитель пресс-службы ГИК отметил, что никаких документов о дресс-коде в петербургской избирательной комиссии не принималось. В ГИКе также сделали разъяснение относительно исполнения гимна Российской Федерации или гимна Санкт-Петербурга.

    «Вчера задавали соответствующий вопрос руководителю [председателю ГИК Виктору Миненко], и руководитель ответил, что в соответствии с законодательством есть перечень мероприятий, на которых гимн исполняется. Это происходит в особо торжественных случаях.

    Заседание избирательной комиссии таковым не является. Соответственно, никакого исполнения гимна на заседаниях избирательной комиссии не предполагалось и не предполагается», — подчеркнул представитель пресс-службы петербургского горизбиркома.

    Автор: Анна Кириллова
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