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Убийцы должны платить: Эрдоган готов вернуть в Турции смертную казнь
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    Убийцы должны платить: Эрдоган готов вернуть в Турции смертную казнь

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    Убийцы должны платить: Эрдоган готов вернуть в Турции смертную казнь

    Анкара, 1 августа. Глава Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности восстановить на территории государства смертную казнь за особо тяжкие преступления.

    Турецкий лидер отметил, что готов принять данное решение при условии, что соответствующий законопроект примут в парламенте. Эрдоган подчеркнул, что «убийцы должны платить тем же за совершенные злодеяния», передает телеканал NTV.

    «Вы знаете, что мы очень чувствительно относимся к этой теме. Если он (закон. – Прим. ФАН) пройдет парламент, то я его ратифицирую, потому что мы знаем позицию убийц по этому вопросу», — заключил президент Турции.

    Дикскуссия о возвращении практики смертной казни возобновилась на территории турецкого государства после попытки госпереворота в 2016 году. Президент страны не раз поднимал вопрос о возможности проведения референдума по данной теме.

    Напомним, ранее стало известно, что власти Турции приняли решение прекратить действие режима чрезвычайного положения на территории страны, который ввели после попытки государственного переворота.

    Автор: Екатерина Кухарева
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