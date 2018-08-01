Убийцы должны платить: Эрдоган готов вернуть в Турции смертную казнь

Анкара, 1 августа. Глава Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности восстановить на территории государства смертную казнь за особо тяжкие преступления.

Турецкий лидер отметил, что готов принять данное решение при условии, что соответствующий законопроект примут в парламенте. Эрдоган подчеркнул, что «убийцы должны платить тем же за совершенные злодеяния», передает телеканал NTV.

«Вы знаете, что мы очень чувствительно относимся к этой теме. Если он (закон. – Прим. ФАН) пройдет парламент, то я его ратифицирую, потому что мы знаем позицию убийц по этому вопросу», — заключил президент Турции.

Дикскуссия о возвращении практики смертной казни возобновилась на территории турецкого государства после попытки госпереворота в 2016 году. Президент страны не раз поднимал вопрос о возможности проведения референдума по данной теме.

Напомним, ранее стало известно, что власти Турции приняли решение прекратить действие режима чрезвычайного положения на территории страны, который ввели после попытки государственного переворота.