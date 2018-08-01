Мэрия Краснодара накажет виновника ДТП с участием автомобиля Смолова

Краснодар, 1 августа. Мэрия Краснодара взыщет ущерб с виновника дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля нападающего сборной России и ФК «Краснодар» Федора Смолова, сообщили в администрации города.

По информации мэрии Краснодара, в результате автомобильной аварии с участием BMW M5 First Edition были повреждена восемь секций дорожных ограждений. Администрация города отремонтируют поврежденные в результате автомобильной аварии дорожные ограждения за счет местного бюджета, а затем «средства будут взысканы с виновника ДТП».

«Ущерб муниципальному имуществу в результате ДТП составляет 58 611 рублей», — цитирует РИА Новости собеседника.

Ранее сообщалось, что Смолов попал в автомобильную аварию в ночь на 1 августа. Иномарка, которая, по неподтвержденным данным, принадлежала спутнице футболиста, врезалась в дорожное ограждение на улице Ставропольской в Краснодаре. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Однако в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что автомобильная авария с участием BMW M5 First Edition не была зарегистрирована, по факту сообщений о ДТП в соцсетях и СМИ проводится проверка. Также сообщалось, что Смолова не было в автомобиле во время дорожного происшествия, и он дал автомобиль покататься.

Ранее «Пятый канал» опубликовал видео автомобильной аварии в Краснодаре.