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Происшествия
Мэрия Краснодара накажет виновника ДТП с участием автомобиля Смолова
Происшествия
Мэрия Краснодара накажет виновника ДТП с участием автомобиля Смолова
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    Мэрия Краснодара накажет виновника ДТП с участием автомобиля Смолова

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    Мэрия Краснодара накажет виновника ДТП с участием автомобиля Смолова

    Краснодар, 1 августа. Мэрия Краснодара взыщет ущерб с виновника дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля нападающего сборной России и ФК «Краснодар» Федора Смолова, сообщили в администрации города.

    По информации мэрии Краснодара, в результате автомобильной аварии с участием BMW M5 First Edition были повреждена восемь секций дорожных ограждений. Администрация города отремонтируют поврежденные в результате автомобильной аварии дорожные ограждения за счет местного бюджета, а затем «средства будут взысканы с виновника ДТП».

    «Ущерб муниципальному имуществу в результате ДТП составляет 58 611 рублей», — цитирует РИА Новости собеседника.

    Ранее сообщалось, что Смолов попал в автомобильную аварию в ночь на 1 августа. Иномарка, которая, по неподтвержденным данным, принадлежала спутнице футболиста, врезалась в дорожное ограждение на улице Ставропольской в Краснодаре. Автомобиль получил серьезные повреждения.

    Однако в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что автомобильная авария с участием BMW M5 First Edition не была зарегистрирована, по факту сообщений о ДТП в соцсетях и СМИ проводится проверка. Также сообщалось, что Смолова не было в автомобиле во время дорожного происшествия, и он дал автомобиль покататься.

    Ранее «Пятый канал» опубликовал видео автомобильной аварии в Краснодаре.

    Автор: Дарья Смолина
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