Минобороны РФ: 600 тысяч сирийцев вернулись в Дейр-эз-Зор за 10 месяцев

Москва, 1 августа. В Минобороны назвали количество сирийцев, вернувшихся в Дейр-эз-Зор за десять месяцев.

«В результате проведенной работы за десять месяцев в провинцию уже вернулось около 600 тысяч жителей», — сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев журналистам.

По его словам в Дейр-эз-Зоре реализуются проекты, направленные на нормализацию жизни в районах, которые освобождены от боевиков. Он отметил, что местные органы власти проводят большую работу по возвращению беженцев на территорию страны.

Напомним, что в Сирии будет сформирован межведомственный координационный штаб по образу для помощи в возвращении беженцев по образу российского. Его создадут из-за увеличения потока беженцев, которые в ближайшее время попадут в отправятся в Сирию из соседних государств.