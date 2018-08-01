Протестующие пытаются захватить избирательную комиссию Зимбабве

Хараре, 1 августа. В Зимбабве сторонники оппозиции, протестующие против фальсификации выборов, пытаются взять штурмом территорию отеля Rainbow Towers, в котором временно размещается центральная избирательная комиссия.

Президентские и парламентские выборы в Зимбабве состоялись 30 июля, однако после завершения голосования глава ЦИК Присцилла Чигумба заявила, что результаты будут обнародованы не ранее 4 августа. Оппозиция Зимбабве обвинила ЦИК в умышленном затягивании подсчета голосов, а также в попытках сфальсифицировать результаты выборов, после чего в Хараре начались массовые протесты.

В настоящее время протестующие пытаются взять штурмом территорию отеля Rainbow Towers, где осуществляется подсчет голосов. Около 50 демонстрантов атаковали оцепление полиции у главных ворот отеля, после чего начались столкновения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, в результате чего протестующим не удалось проникнуть на территорию отеля.

Стоит отметить, что на пост президента Зимбабве выдвинулись 23 кандидата, однако основными претендентами являются 75-летний действующий президент Эммерсон Мнангагва, который возглавляет правящую партию «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» и лидер альянса семи оппозиционных партий, объединившихся вокруг «Движения за демократические перемены», которое возглавляет 40-летний Нельсон Чамис. При этом накануне Чамис заявил, что он и его партия «убедительно побеждают» на прошедших выборах.