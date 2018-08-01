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Сирия: САА нанесла ракетный удар по террористам в провинции Латакия
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    Сирия: САА нанесла ракетный удар по террористам в провинции Латакия

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    Сирия: САА нанесла ракетный удар по террористам в провинции Латакия

    Дамаск, 1 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли массированный ракетный удар по позициям террористов на севере провинции Латакия. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, подразделения САА нанесли удары по позициям террористов в районе Джабал аль-Акрад. В ходе операции правительственные силы использовали реактивные системы залпового огня Golan-1000, а также крупнокалиберную ствольную артиллерию. В результате массированного удара был уничтожен укрепрайон террористов.

    В ближайшее время в этот район будут передислоцированы несколько подразделений 4-й танковой дивизии САА, а также элитное подразделение специального назначения «Силы Тигра». После чего правительственные силы начнут полномасштабную наступательную операцию.

    Автор: Артем Никулин
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