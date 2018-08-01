Фонтан кипятка забил в Нижнем Новгороде: опубликовано видео аварии

Нижний Новгород, 1 августа. На улице Маршала Казакова в Нижнем Новгороде прорвало теплотрассу — фонтан кипятка устремился к небу за офисным центром «Малахит».

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео последствий коммунальной аварии. Движение по тротуару и проезжей части в районе прорыва значительно затруднено.

Очевидцы сообщают, что кипяток льется на улицу уже больше часа, однако сотрудников коммунальных служб пока не видно.