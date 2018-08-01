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Фонтан кипятка забил в Нижнем Новгороде: опубликовано видео аварии
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    Фонтан кипятка забил в Нижнем Новгороде: опубликовано видео аварии

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    В Нижнем Новгороде из-за прорыва теплотрассы образовался фонтан кипятка: опубликовано видео

    Нижний Новгород, 1 августа. На улице Маршала Казакова в Нижнем Новгороде прорвало теплотрассу — фонтан кипятка устремился к небу за офисным центром «Малахит».

    В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео последствий коммунальной аварии. Движение по тротуару и проезжей части в районе прорыва значительно затруднено.

    Очевидцы сообщают, что кипяток льется на улицу уже больше часа, однако сотрудников коммунальных служб пока не видно. 

    Автор: Федор Веснин
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