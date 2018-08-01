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Минобороны РФ назвало страны, которые помогают сирийским беженцам
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    Минобороны РФ назвало страны, которые помогают сирийским беженцам

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    Минобороны РФ назвало страны, которые помогают сирийским беженцам

    Москва, 1 августа. Ряд стран оказывает всестороннюю поддержку возвращению сирийских беженцев и восстановлению мира в государстве, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    В ходе заседания межведомственного координационного штаба​​​ он отметил роль Египта, Турции, Франции и других стран, которые оказывают существенную поддержку процессу возврата сирийских беженцев на родину.

    «Не могу не отметить положительную реакцию на инициативы руководства Сирии сопредельных стран, это прежде всего Ливан и Иордания», — отметил Мизинцев.

    Напомним, с начала российской операции в Сирии в сентябре 2015 года в свои дома в стране вернулись около 1,2 млн беженцев. В связи с растущим потоком желающих вернуться в свои дома на территории сирийского государства создаются новые пункты пропуска.

    Накануне помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари сообщил, что страны-гаранты мирного процесса в Сирии хотят помочь сирийским беженцам безопасно и организованно вернуться на родину.

    Автор: Екатерина Кухарева
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