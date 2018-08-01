Сирийцы возвращаются домой: число пунктов пропуска на границе САР увеличат из-за потока беженцев

Москва, 1 августа. Российский Центр приема, распределения и размещения беженцев в Сирии увеличит число пунктов пропуска на границах страны. Это связано с ростом потока возвращающихся в САР беженцев.

Такой информацией поделился руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В дополнение к уже действующим пунктам пропуска открыты и начали функционировать три новых: сухопутный «Сальхиях» в провинции Дейр-эз-Зор, морской «Баниас» и воздушный «Дювали», — сказал Мизинцев.

Он отметил, что еще четыре новых пункта пропуска заработали на границе Сирии и Ливана. По словам Мизинцева, президент Сирии Башар Асад поддержал создание на базе Национального центра управления обороной РФ координационного штаба, а также формирование Центра по приему, распределению и размещению беженцев в Дамаске, филиалы которого появляются на пунктах пропуска на границе САР.

Напомним, о создании специального Центра, специалисты которого будут оказывать помощь беженцам, Минобороны РФ сообщило 18 июля. В Москве в то же время заработал специальный штаб Минобороны и МИД РФ по координации сирийского Центра.