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Житель Приморья расстрелял семью с малолетним ребенком
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    Житель Приморья расстрелял семью с малолетним ребенком

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    Житель Приморья расстрелял семью с малолетним ребенком

    Приморский край, 1 августа. В Приморье мужчина застрелил семью из трех человек, а затем покончил с собой.

    Трагедия произошла в селе Каменушка Уссурийского округа Приморского края. Тела двух взрослых и одного малолетнего ребенка были найдены в одном из домов. Все погибшие скончались от огнестрельных ранений. Убийство совершил 49-летний местный житель. Стражи порядка обнаружили его тело в соседнем доме. Мужчина совершил самоубийство.

    Как сообщает «Политика Сегодня», на месте происшествия работают-следователи криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

    Напомним, что в июне массовое убийство произошло в Адыгее.Там 55-летний мужчина убил трех членов своей семьи, а также ранил еще одного мужчину. После преступления он также свел счеты с жизнью.

    Автор: Денис Коробейников
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