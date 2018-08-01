Сирия создаст штаб по приему беженцев по образу российского

Москва, 1 августа. В Сирии будет сформирован национальный межведомственный координационный штаб по образу российского для помощи в возвращении беженцев. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В ходе заседания московского штаба он отметил, что создаваемый на территории сирийского государства штаб позволит по каждому направлению деятельности определить взаимодействующее лицо в министерствах и ведомствах страны.

«Для взаимодействия с российским Центром приема, распределения и размещения беженцев создается аналогичный сирийский оперативный орган, с которым будет организована круглосуточная работа», — рассказал Мизинцев.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается увеличение потока беженцев из соседних государств в Сирию, в связи с чем Центр приема и размещения расширяет свою сеть. В том числе недавно открыты семь новых пунктов.

Стоит отметить, что с начала российской операции в Сирии в сентябре 2015 года в свои дома в стране вернулись около 1,2 млн беженцев. С данного периода по запросу правительства Сирийской Арабской Республики (САР) Россия проводила в государстве операцию против террористов.

Ранее стало известно, что на территории Сирии открылись три пункта пропуска для беженцев — морской, воздушный и сухопутный.