Можно отправить на свалку: почему модернизированные украинские МиГ-29 не угрожают Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко заявил об очередной «перемоге» в ВПК Украины. По его словам, инженеры Львовского авиационно-ремонтного завода поставили на два боевых самолета МиГ-29 новые радиолокационные станции (РЛС) и свежую систему спутниковой навигации. Модернизированные машины уже поступили в ВВС Украины.

Однако объявленная новость говорит скорее о коллапсе в оборонном комплексе Украины, нежели о каком-то успехе, полагает военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Если Украина меняет РЛС на МиГ-29 на какую-то иную [систему], это повлечет замену авиационно-ракетного вооружения, которое должно стоять на этом самолете, — объяснил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей. — Возникает вопрос: что же они собираются ставить вместо РЛС советского производства?»

Если это зарубежный радар, то украинцы должны ставить и ракеты того же производителя, пояснил Леонков. И тут начинается самое интересное, поскольку нельзя поставить на любой самолет любое оружие.

«Наши ракеты на самолетах Tornado или Rafale работать не будут. Точно так же американские ракеты Sidewinder бесполезны для наших самолетов, потому что авиационные ракеты и самолет — это единый комплекс», — рассказал эксперт.

Нужно переделывать всю электронику, связанную с управлением самого самолета и выдачей данных для ракет. А это серьезная переделка, уверен собеседник ФАН.

«Когда Порошенко заявил, что они переделали РЛС, проговорившись, что те не российского производства, и убедительно постучав в грудь, то на самом деле он расписался в абсолютной безграмотности, — добавил Алексей Леонков. — Хотя он и так был известен тем, что в этом деле абсолютно ничего не соображает».

В целом, по мнению собеседника ФАН, замена РЛС на двух самолетах МиГ-29 должна символизировать уход зависимости от России.

«Но после такой переделки самолеты можно отправлять на свалку, потому что свои боевые задачи они выполнять не смогут», — считает Алексей Леонков.

Более того, как полагает редактор журнала «Арсенал Отечества», возникают серьезные проблемы и с боевым применением модернизированных МиГ-29 ВВС Украины.

«Если эти переделанные самолеты полетят, то будет так же, как с остальной техникой ВСУ: стреляют мимо и никуда не попадают. Стрельбы будут шальные, — разъясняет эксперт. — Поменяли РЛС на РЛС и говорят, мол, перемога, модернизация. Это смешно, потому что одна РЛС ни на что не влияет. И если такой самолет взлетит, то будет бесполезен — товарищ будет летать, что-то видеть, а чего-то сделать не сможет».

Источники ФАН отметили два вероятных места дислокации «образцово» модернизированных МиГ-29 ВВС Украины. Это 114-я бригада тактической авиации имени Петра Франко (Ивано-Франковск) либо 40-я бригада тактической авиации (Васильков).

Украинская сторона не раз пыталась провести модернизацию своего боевого авиапарка, однако с 2009 года смогла довести до состояния МиГ-29МУ1 всего восемь машин — фактически по одной в год. При этом даже такая модернизация предполагает использование по наземным целям лишь свободнопадающих бомб и НУРСов [неуправляемых радиоактивных снарядов]. С учетом примитивнейшего прицельного оборудования машины ей придется входить в зону поражения ПВО противника — с соответствующими последствиями.

Отметим, что МиГ-29 уже были использованы Киевом в ходе боевых действий в Донбассе, в результате чего ВСУ потеряли две машины такого класса. Одна из них была сбита ополченцами Донбасса из ПЗРК над Горловкой, пилот катапультировался и избежал пленения.

Таким образом, передача в войска двух модернизированных МиГ-29МУ1, анонсированная Петром Порошенко в масштабах целой Украины, — это действительно «ни о чем». Что касается воздушного пространства Донбасса, то его прикрывают силы ПВО армейских корпусов ЛНР и ДНР. Эшелонированная противовоздушная оборона народных республик исключает безнаказанное применение Украиной авиации по агломерациям Донбасса.