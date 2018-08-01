Главные новости 1 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 1 августа.

Звезда телевизионного сериала «Улицы разбитых фонарей» и художественный руководитель КДЦ «Красногвардейский» Людмила Глухова умерла в возрасте 54 лет в Северной столице. Названа причина смерти актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Глуховой.

Коллега скончавшейся от онкологического заболевания звезды «Тайн следствия» Ольги Глуховой рассказала трогательные подробности о ее жизни. Хотя бы увидела внучку: коллега скончавшейся звезды «Тайн следствия» Глуховой раскрыла подробности ее жизни.

Представитель канадской компании Bombardier Оливье Марсиль подтвердил, что предприятие принимало участие в строительстве российской железной дороги в обход Украины. Участие Канады в строительстве российской железной дороги в обход Украины возмутило Киев.

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству создать некий координационный орган, который должен будет подготовить иск к России за ущерб, якобы причиненный отечественной стороной Крыму и Донбассу. В Госдуме цитатой Грибоедова ответили Порошенко на подготовку иска из-за Крыма и Донбасса.

Сын убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна Арсен рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о трагедии в своей семье и ходе текущего расследования. Сын убитого Михаила Хачатуряна рассказал всю правду о своем отце и сестрах.

Новые законы, затрагивающие различные категории граждан, вступили в силу в России 1 августа, а часть из них станет актуальными до конца текущего месяца. Ряд новых законов вступает в силу в России.

Эксперты рассказали, какие угрозы кибербезопасности таят в себе приложения каршеринга. Эксперты рассказали об опасностях приложений каршеринга.

В городе Лозовая Харьковской области Украины было найдено тело военнослужащего вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции. На Украине в канализационном коллекторе нашли тело бойца ВСУ.

В первый день последнего летнего месяца работающие пенсионеры России традиционно получили прибавку к пенсии. Работающие пенсионеры России получили прибавку к пенсии.

Сберегательный банк России объявил о временном снижении ставок по потребительским кредитам. Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам.