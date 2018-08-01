Сирия, 1 августа. В Эс-Сувейду прибыло подкрепление САА. 58 новобранцев вступили в ряды курдских формирований в провинции Хасака. ССА** и турецкие военные проводят обыски в районе сирийско-турецкой границы на севере Африна, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести перестрелки с боевиками в северной части Латакии; нанесли ответные удары по позициям исламистов на севере Хамы; перебросили дополнительные подразделения в Эс-Сувейду.

«Сирийская свободная армия» (ССА): совместно с ВС Турции патрулирует территории у сирийско-турецкой границы в Африне.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в районе населенного пункта Хувейр Аль-Исс юго-западнее Алеппо.

Курды: пополнили свои ряды в провинции Хасака.

Международная коалиция: возобновила бомбардировки в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

В Латакии не прекращаются перестрелки между боевиками незаконных вооруженных формирований и правительственными войсками. Как передает в сети Telegram военный источник (Syrianow10), исламисты обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Туркоманских гор к северо-востоку от населенного пункта Аль-Байда на трассе М4. В качестве ответных действий подразделения Республиканской гвардии и 4-й дивизии САА выпустили ракеты класса «земля-земля» по военным объектам джихадистов. Напомним, в первой половине дня правительственным силам удалось уничтожить ряд траншей вблизи населенного пункта Сарраф, а также ликвидировать часть укреплений радикалов.

Провинция Алеппо

В западной части провинции продолжаются вооруженные стычки между силами Башара Асада и отрядами исламистских группировок. Как передает в сети Twitter военный источник (husaynmurtadaa), части Сирийской арабской армии (САА) атаковали огневые позиции боевиков в районе населенного пункта Хувейр Аль-Исс юго-западнее Алеппо. Напомним, по прошествии месяца исламисты вновь выступили инициаторами столкновений.

Тем временем отряды «Сирийской свободной армии» (ССА), а также поддерживающие их турецкие вооруженные силы начали патрулировать окрестности города Бюльбюль недалеко от сирийско-турецкой границы в поисках так называемых спящих ячеек Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом сообщает Twitter-канал (Step_Agency). Напомним, несколько часов назад курдские радикалы признали свою причастность к еще одному из нападений на лидеров вооруженной оппозиции. Как сообщалось ранее, члены YPG прибегли к подпольным вылазкам на территориях, подконтрольных «свободной армии», чтобы отомстить за захват Африна.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами возобновили бомбардировки на юго-востоке провинции. Как заявляет на своей странице в Twitter военный источник (Step_Agency), по меньшей мере три террориста «Исламского государства»1 были уничтожены в районе населенного пункта Ас-Суса на левом берегу реки Евфрат. Информации о жертвах со стороны мирного населения пока не поступало. Напомним, авианалеты военных самолетов западного альянса нередко приводят к гибели гражданских лиц. Так, во время операции по захвату города Ракка в результате авиаударов коалиционной авиации были убиты сотни сирийцев. Несмотря на то, что террористы «Исламского государства», удерживавшие город, использовали население в качестве «живого щита», это не остановило американские ВВС, которые продолжили бомбардировки до тех пор, пока населенный пункт не превратился в руины.

Провинция Хама

Telegram-канал (Syrianow10) сообщает о непрекращающихся перестрелках между правительственной армией и джихадистами возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1*** формирования «Тахрир Аш-Шам» в северной части Хамы. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) в очередной раз обстреляли опорные пункты исламистов в районе городов Аль-Латамина и Кафр Зета. Как сообщалось ранее, части САР открыли огонь в ответ на провокационные удары со стороны боевиков. Данные о потерях сторон в живой силе или военной технике в настоящий момент уточняются.

Провинция Хасака

Курдский военный источник в социальной сети Twitter (RojavaCudi) сообщает о том, что к рядам курдского вооруженного формирования Отряды народной самообороны (YPG) присоединились 58 новобранцев, завершивших обучение в тренировочных лагерях. Местные активисты полагают, что «призывники» были зачислены в состав YPG в рамках принудительной мобилизации. Напомним, курды проводят насильственный набор молодых людей на подконтрольных им территориях. Несмотря на массовые протесты мирного населения, те, кто отказался присоединиться к числу бойцов проамериканских Демократической сил Сирии**** (SDF) и связанных с ней группировок, попадают под арест.

Провинция Эс-Сувейда

Новостное агентство Al Masdar News передает, что на север провинции Эс-Сувейда были переброшены дополнительные подразделения Сирийской арабской армии (САА). Напомним, несколько часов назад сообщалось о том, что боевики подпольных групп «Исламского государства» напали на авиабазу САА «Хальхала», однако в ходе столкновений обратились в бегство. По сведениям военных источников AMN, значительную поддержку силам САР оказали российские военные самолеты. Тем не менее «спящие ячейки» террористической группировки все еще представляют угрозу для мирного населения региона. Так, во время теракта ИГ1 в административном центре региона, произошедшем утром 25 июля, погибли более 200 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)