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Безумие такого человека двигать в мэры: Лужков прокомментировал выдвижение Балакина
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    Безумие такого человека двигать в мэры: Лужков прокомментировал выдвижение Балакина

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    Безумие такого человека двигать в мэры: Лужков прокомментировал выдвижение Балакина

    Москва, 1 августа. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал выдвижение основателя строительной компании «СУ-155» Михаила Балакина на пост мэра Москвы.

    Как сообщил бывший столичный градоначальник, выдвигать Балакина в мэры очень странная идея. Лужков опроверг сообщения о том, что когда-либо поддерживал Балакина и отметил. По его словам, он негативно относился к деятельности Балакина еще, когда он был на посту директора строительной компании.

    «Безумие такого человека двигать в мэры» — передает слова Лужкова издание «Политика Сегодня»

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бывший глава строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин подал документы для участия в выборах мэра Москвы, однако впоследствии несколько муниципальных депутатов отозвали свои подписи в его поддержку. В итоге Мосгоризбирком решил не регистрировать кандидата. Узнав об этом, Балакин подал в суд, пожаловавшись на решение избирательной комиссии.

    Ранее  заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, отметил, что предприниматель будет «игроком за второе место».

    Автор: Денис Коробейников
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