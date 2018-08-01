Безумие такого человека двигать в мэры: Лужков прокомментировал выдвижение Балакина

Москва, 1 августа. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал выдвижение основателя строительной компании «СУ-155» Михаила Балакина на пост мэра Москвы.

Как сообщил бывший столичный градоначальник, выдвигать Балакина в мэры очень странная идея. Лужков опроверг сообщения о том, что когда-либо поддерживал Балакина и отметил. По его словам, он негативно относился к деятельности Балакина еще, когда он был на посту директора строительной компании.

«Безумие такого человека двигать в мэры» — передает слова Лужкова издание «Политика Сегодня»

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бывший глава строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин подал документы для участия в выборах мэра Москвы, однако впоследствии несколько муниципальных депутатов отозвали свои подписи в его поддержку. В итоге Мосгоризбирком решил не регистрировать кандидата. Узнав об этом, Балакин подал в суд, пожаловавшись на решение избирательной комиссии.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, отметил, что предприниматель будет «игроком за второе место».