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Польский депутат не нашел «агрессии» России на Украине
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    Польский депутат не нашел «агрессии» России на Украине

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    Польский депутат не нашел «агрессии» России на Украине

    Варшава, 1 августа. Москва не проводит агрессивной политики на Украине, заявил в интервью консервативно-либеральному польскому еженедельнику Do Rzeczy депутат польского Сейма, активист антикоммунистической оппозиции в ПНР Корнел Моравецкий.

    Моравецкий назвал конфликт на востоке Украины гражданской войной, отметив, что это столкновение двух точек зрения.

    «Одну из них поддерживает Россия, а мы поддерживаем другую сторону. Мы не делаем этого непосредственно, но отправляем на Украину технику», — заявил он.

    Польский политик заявил, что вопрос, кто первым начал войну на востоке Украины, является дискуссионным. Он уточнил, что до воссоединения Крыма с Россией в Киеве «свергли демократически избранного» президента Украины Виктора Януковича, который пользовался большой поддержкой на востоке и юге страны, «где сильны пророссийские настроения».

    Польский депутат не нашел «агрессии» России на Украине

    Моравецкий высказал мнение, что Россия не заинтересована в том, чтобы «нападать» на Польшу.

    «Россияне вот уже четыре года делают все возможное, лишь бы не занимать Донецк, что уж тут говорить об агрессии против нашего государства», — объяснил он.

    Напомним, конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда ЛНР и ДНР заявили о своей независимости после госпереворота в стране. После этого Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. По последним данным жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. 

    Киев и Запад неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва все обвинения категорически отрицает и подчеркивает, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

    Напомним, Крым стал частью РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение Крыма с Россией. Киев решение крымчан не признает и по-прежнему считает полуостров «своим», Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

    Автор: Дарья Смолина
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