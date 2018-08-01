Появилось видео нападения вандалов в масках, забросавших камнями пассажиров поезда под Киевом

Киев, 1 августа. Киевскую электричку атаковала группа вандалов в масках, забросав пассажиров камнями и краской. По данным Нацполиции украинской столицы, инцидент произошел 30 июля на перегоне между станциями «Сырец» и «Вышгородская».

В Сети появилось видео с участием украинских вандалов, остановивших пригородную электричку в Киеве. Люди в масках попытались разрисовать поезд, но им помешал машинист локомотива. С громкими ругательствами в мужчину полетели камни.

Некоторые пассажиры попытались вступиться за машиниста.

«Морды им покрасить этой краской, наглецам!» — выкрикнула одна из пассажирок.

Разъяренные радикалы нашли новый объект для атаки. Они принялись «расстреливать» камнями окна поезда, откуда в замешательстве высовывались другие пассажиры. Люди просто пытались понять, что происходит.

«Закрывайте двери, окна!», — предупредили пассажиров по громкой связи.

Одна из пассажирок разразилась громким плачем — в девушку попали камнем. Вопли стали слышны по всему вагону, некоторые пытались помочь пострадавшим и как-то успокоить остальных. По данным полиции, что в результате инцидента серьезно пострадала 21-летняя пассажирка.

Девушку срочно госпитализировали в местную больницу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

На Украине в последние годы не занимаются вопросами молодежной политики. Захлестнувшая общество волна национализма укореняется в молодых умах. Среди молодежи появляется все больше радикально настроенных группировок, они вымещают свое недовольство властями на простых украинцах.