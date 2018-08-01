В Польше назвали «Северный поток» результатом провальной политики Варшавы

Варшава, 1 августа. Польше некого винить за появление «Северного потока». То, что газопровод был построен, является результатом провальной политики Варшавы, уверен почетный спикер Сейма, отец премьер-министра страны Корнель Моравецкий.

Он напомнил, что Варшава сама отклонила идею строительства на территории Польши второй ветки газопровода «Ямал — Европа».

«Появление газопровода «Северный поток» – это результат провальной восточной политики Варшавы. Россияне хотели проложить вторую ветку газопровода «Ямал — Европа» через Польшу. Мы на это не согласились… Теперь нам придется переплачивать за американский газ», — объяснил польское поражение в битве за «Северный поток» Моравецкий. Его цитирует еженедельник Do Rzeczy.

По словам кандидата в президенты Польши 2010 года, отсутствие нормальных отношений с Москвой сильно вредит Варшаве, создавая трудности и в кооперации с другими странами.

«Китайцы, которые еще год назад собирались включить в свой Шелковый путь Польшу, теперь ведут переговоры с россиянами и немцами, обсуждая возможность появления главного центра распределения товаров на западные рынки в Калининградской области», – подчеркнул Моравецкий.

Отметим, Моравецкий-старший последовательно критикует Варшаву за нежелание развивать отношения с Москвой. Ранее он призвал власти Польши как можно скорее помириться с Россией.