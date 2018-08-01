Посольство РФ призвало россиян соблюдать меры предосторожности в Таджикистане

Душанбе, 1 августа. Посольство РФ в Таджикистане призвало российских граждан соблюдать меры предосторожности во время поездок в республику в связи с опасностью терактов. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Сотрудники ведомства порекомендовали российским туристам избегать малонаселенных и труднодоступных мест в ходе поездки.

Напомним, в минувшее воскресенье, 29 июля, автомобиль въехал в толпу велосипедистов в Дангаринском районе Хатлонской области. Погибли четверо иностранных туристов, еще трое получили травмы. Ответственность за нападение на туристов взяла террористическая группировка ИГ1 (организация запрещена в РФ).

Ранее в республике нейтрализовали террористическую ячейку запрещенной в Таджикистане «Партии исламского возрождения», члены которой планировали совершить теракты в марте во время празднования Навруза, направленные также против 201-й российской военной базы в Душанбе.

1 Организация запрещена на территории РФ.