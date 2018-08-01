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Россия готова начать поставку в Сирию домостроительных комбинатов
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    Россия готова начать поставку в Сирию домостроительных комбинатов

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    Россия готова начать поставку в Сирию домостроительных комбинатов

    Москва, 1 августа. Россия готова начать поставку домостроительных комбинатов в Сирию, которые способны производить любые железобетонные изделия необходимые при строительстве. Об этом сообщил представитель министерства промышленности и торговли РФ Александр Толпаров.

    По его словам, восстановление разрушенных в Сирии населенных пунктов и инфраструктуры является наиболее актуальным вопросом с учетом возвращения сирийских беженцев на родину. Данная задача может быть решена с помощью поставок в Сирию домостроительных комбинатов, которые способны производить широкий ассортимент железобетонных изделий, которые необходимы для строительства.

    Толпаров также добавил, что оборудование домостроительных комбинатов переработано с учетом сирийской специфики, которая предполагает сейсмоустойчивость зданий. Кроме того, производственные линии комбинатов практически полностью автоматизированы и оснащены системой мониторинга качества выпускаемой продукции. Представитель Минпромторга также добавил, что российские компании готовы принять участие в восстановлении и строительстве аэропортов в Сирии.

    Автор: Артем Никулин
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