Россия готова начать поставку в Сирию домостроительных комбинатов

Москва, 1 августа. Россия готова начать поставку домостроительных комбинатов в Сирию, которые способны производить любые железобетонные изделия необходимые при строительстве. Об этом сообщил представитель министерства промышленности и торговли РФ Александр Толпаров.

По его словам, восстановление разрушенных в Сирии населенных пунктов и инфраструктуры является наиболее актуальным вопросом с учетом возвращения сирийских беженцев на родину. Данная задача может быть решена с помощью поставок в Сирию домостроительных комбинатов, которые способны производить широкий ассортимент железобетонных изделий, которые необходимы для строительства.

Толпаров также добавил, что оборудование домостроительных комбинатов переработано с учетом сирийской специфики, которая предполагает сейсмоустойчивость зданий. Кроме того, производственные линии комбинатов практически полностью автоматизированы и оснащены системой мониторинга качества выпускаемой продукции. Представитель Минпромторга также добавил, что российские компании готовы принять участие в восстановлении и строительстве аэропортов в Сирии.