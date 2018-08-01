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Погибшие российские журналисты не связывались с миссией ООН в ЦАР
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    Погибшие российские журналисты не связывались с миссией ООН в ЦАР

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    Погибшие российские журналисты не связывались с миссией ООН в ЦАР

    Москва, 1 августа. Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты не связывались с миссией ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) во время своего визита в страну, сообщил представитель миссии Владимир Монтейро.

    По словам Монтейро, иногда журналисты, которые приезжают в республику из разных стран, связываются с миссией ООН по стабилизации в ЦАР, когда хотят работать над сюжетами по миссии.

    «Никакие российские журналисты не выходили с нами на связь​​​», — цитирует РИА Новости представителя миссии.

    Монтейро отрицательно ответил на вопрос о том, не поступали ли от российских журналистов просьбы об охране или автотранспорте.

    Напомним, в ЦАР погибли три россиянина, которые имели при себе журналистские удостоверения на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. МИД РФ подтвердил личности погибших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Посольство РФ занимается вопросами транспортировки тел погибших в ЦАР журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

    Автор: Дарья Смолина
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