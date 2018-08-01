Варшава, 1 августа. Президент Польши Анджей Дуда должен предложить российскому коллеге Владимиру Путину провести второй референдум по Крыму, таким образом «разрубить гордиев узел» вокруг признания статуса полуострова на мировом уровне. Об этом заявил почетный спикер Сейма Корнел Моравецкий.

В Польше нашли способ примирения западных стран с российским Крымом.

«Возможно, польскому президенту следует взять инициативу на себя и обсудить с Путиным возможность проведения референдума в Крыму?», — размышляет Моравецкий, его слова передает издание Do Rzeczy.

Спикер Сейма признал, что этим шагом Польша может настроить против себя США и Украину, но «кто-то должен разрубить гордиев узел». Моравецкий считает, что Варшава могла бы выступить с соответствующей инициативой.

Он добавил, что мартовский референдум 2014 года в Крыму был демократическим: «жители полуострова выразили свою волю». К тому же, украинские военные добровольно перешли на сторону Росиси. Польский политик считает, что было бы лучше, если б на голосовании присутствовали наблюдатели из его страны.

В МИД России неоднократно заявляли о прозрачности голосования в Крыму. Референдум соответствовал всем нормам международного права, и это свершившийся факт. За вхождение полуострова в состав Крым проголосовали 96,6% крымчан. В Кремле считают вопрос о статусе Крыма окончательно закрытым.