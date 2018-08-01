Меню
Новости Сирии
Сирийские военные попали в засаду ИГИЛ в Думейре
Весь мир
Убийцы должны платить: Эрдоган готов вернуть в Турции смертную казнь
Следующая новость
Загрузка...

    Сирийские военные попали в засаду ИГИЛ в Думейре

    611

    Сирийские военные попали в засаду ИГИЛ в Думейре

    Дамаск, 1 августа. Боевики «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена в РФ) устроили засаду на солдат сирийской армии в районе Думейра в провинции Дамаск.

    По словам источника РИА Новости в спецслужбах САР, террористы атаковали военнослужащих в районе аэропорта в Думейре. В засаде погибли 12 военнослужащих, в том числе два офицера. Кроме того, убит бригадный генерал Надим Ассад, который отвечал за безопасность района Думейр.

    Источник отметил, что  террористы пришли в провинцию Дамаск из 55-километровый зоны, которую контролирует группировка «Новая сирийская армия».

    Отметим, что по словам начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова в составе этой группировки проходят подготовку бывшие боевики ИГИЛ1, выведенные в 2017 году американцами из Ракки и провинции Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.