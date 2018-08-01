Сирийские военные попали в засаду ИГИЛ в Думейре

Дамаск, 1 августа. Боевики «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена в РФ) устроили засаду на солдат сирийской армии в районе Думейра в провинции Дамаск.

По словам источника РИА Новости в спецслужбах САР, террористы атаковали военнослужащих в районе аэропорта в Думейре. В засаде погибли 12 военнослужащих, в том числе два офицера. Кроме того, убит бригадный генерал Надим Ассад, который отвечал за безопасность района Думейр.

Источник отметил, что террористы пришли в провинцию Дамаск из 55-километровый зоны, которую контролирует группировка «Новая сирийская армия».

Отметим, что по словам начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова в составе этой группировки проходят подготовку бывшие боевики ИГИЛ1, выведенные в 2017 году американцами из Ракки и провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.