На Украине завершилось расследование уголовного дела Савченко

Киев, 1 августа. СБУ и украинская Генпрокуратура объявили о завершении досудебного расследования уголовного дела в отношении главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и депутата Верховной рады Надежды Савченко, подозреваемых в терроризме.

По информации агентства «Украинские новости», материалы уголовного производства будут переданы в суд для рассмотрения по существу. С материалами дела также разрешили ознакомиться самим подозреваемым и их адвокатам.

Савченко подозревается в планировании террористических актов в правительственном квартале и в здании украинского парламента. В настоящее время она находится под арестом.

Как утверждает СБУ, Рубан готовил теракт в Киеве. Он также подозревается в незаконном хранении оружия.

В июне 2014 года Савченко была приговорена судом в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В мае 2016 года она была помилована президентом России Владимиром Путиным и выдана Киеву.