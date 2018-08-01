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На Украине завершилось расследование уголовного дела Савченко
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    На Украине завершилось расследование уголовного дела Савченко

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    На Украине завершилось расследование уголовного дела Савченко

    Киев, 1 августа. СБУ и украинская Генпрокуратура объявили о завершении досудебного расследования уголовного дела в отношении главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и депутата Верховной рады Надежды Савченко, подозреваемых в терроризме.

    По информации агентства «Украинские новости», материалы уголовного производства будут переданы в суд для рассмотрения по существу. С материалами дела также разрешили ознакомиться самим подозреваемым и их адвокатам.

    Савченко подозревается в планировании террористических актов в правительственном квартале и в здании украинского парламента. В настоящее время она находится под арестом. 

    Как утверждает СБУ, Рубан готовил теракт в Киеве. Он также подозревается в незаконном хранении оружия.

    В июне 2014 года Савченко была приговорена судом в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В мае 2016 года она была помилована президентом России Владимиром Путиным и выдана Киеву.

    Автор: Тимур Румянцев
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