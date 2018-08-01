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Посольство США отреагировало на убийство российских журналистов в ЦАР
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    Посольство США отреагировало на убийство российских журналистов в ЦАР

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    Посольство США отреагировало на убийство российских журналистов в ЦАР

    Москва, 1 августа. Посольство Соединенных Штатов в России принесло соболезнования в связи с убийством российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).

    Слова сопереживания семьям и коллегам погибших в ЦАР представители дипмиссии выразили в социальной сети Twitter.

    «Поднимая серьезные вопросы, журналисты играют важнейшую роль и заслуживают защиты везде, куда бы их ни забросила судьба», — говорится в сообщении.

    Посольство США отреагировало на убийство российских журналистов в ЦАР

    Напомним, в ЦАР погибли три человека, имевшие при себе только журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. По информации российского внешнеполитического ведомства, тела погибших журналистов доставили в Банги. СК России возбудил уголовное дело по статье «убийство» по факту произошедшего.

    Ранее соболезнования родственникам погибших вынесли в ОБСЕ. Официальный представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что опечален и шокирован произошедшим в ЦАР.

    Автор: Екатерина Кухарева
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