В ожидании реформы: повышение пенсий, таблица поэтапного увеличения пенсионного возраста

Пенсионный фонд России объявил о перерасчете текущих пенсий для работающих пенсионеров, и это только начало. Дело в том, что планируемая модернизация пенсионной системы в России серьезно улучшит положение пенсионеров, а предстоящее увеличение возраста выхода на пенсию будет поэтапным и постепенным.

Что касается перерасчета текущих пенсий, то это сделано в связи с тем, что за работающих пенсионеров их работодатели продолжают делать отчисления в ПФР, рассказал Федеральному агентству новостей представитель фонда.

Таким образом, пенсии для работающих пенсионеров повышены с 1 августа 2018 года, максимальная прибавка составила 235 рублей 74 копейки, отметили в ПФР. Перерасчет был произведен для всех работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности, за которых в прошлом году работодатели платили страховые взносы. Всего на перерасчет пенсий работающим пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда на 2018 год заложено 10,7 миллиардов рублей.

Что касается пенсионной реформы, которая обсуждается в обществе и была рассмотрена в первом чтении в Государственной думе, она также предусматривает увеличение пенсий. При этом, если возраст выхода на пенсию в России будет повышен и доведен до среднеевропейского уровня, прибавка неработающим пенсионерам будет весьма солидной и уже в 2019 году составит до 12 тысяч рублей в год — до тысячи рублей ежемесячно.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, повышение возраста выхода на пенсию — это неизбежное требование времени, и даже если бы оставшиеся 449 депутатов голосовали против, он бы все равно голосовал за.

По словам Онищенко, изменение пенсионного законодательства предусматривает учет всех факторов, чтобы реформа прошла наименее болезненно для населения.

«Среди прочего мы ждем предложений от правительства по увеличению количества рабочих мест в нашей стране, — отметил парламентарий. — Также необходимо законодательно предусмотреть возможность переподготовки для работников старшего возраста и ограничить работодателей в возможности их увольнения. Людям должны быть гарантированы нормальные условия труда».

Работа над законопроектом только началась, и времени до второго чтения в Госдуме отпущено вдвое больше, чем обычно, напомнил Онищенко. Обсуждение продлится до 24 сентября.

«В течение ближайших двух месяцев будет обсуждаться не только повышение пенсионного возраста как таковое: в первую очередь речь пойдет о повышении самих пенсий, которые существенно возрастут. Будут рассмотрены и другие важнейшие вопросы», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Как отмечают эксперты, предстоящая пенсионная реформа приведет к существенному увеличению размера пенсий. Цель реформы — сделать так, чтобы пенсионеры получали не менее 40% утраченного дохода, и эта задача выполнима, считают экономисты.

При этом нынешних пенсионеров данные изменения вообще не затронут, наоборот — им будут только повышать пенсии.

Напомним, правительство предлагает постепенно и плавно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин (против сегодняшних 60) и до 63 для женщин (против нынешних 55). На это отводится переходный период в 10 лет для мужчин и в 16 лет для женщин, так что те, кому выходить на пенсию в ближайшее время, особых изменений не почувствуют.

Пенсионный возраст будет увеличиваться раз в два года, поэтому впервые позднее выходить на пенсию станут только в 2020 году. А полностью изменения вступят в силу только в 2028 году для мужчин и в 2034-м — для женщин.

Планируемый график выхода на пенсии для мужчин и женщин

Год выхода на пенсию Планируемый пенсионный возраст в РФ с 2019 года для мужчин/женщин Увеличение по сравнению с действующим законом Возраст выхода на пенсию 2019 +1/+1 61/56 2020 +2/+2 62/57 2021 +3/+3 63/58 2022 +4/+4 64/59 2023 +5/+5 65/60 2024 +5/+6 65/61 2025 +5/+7 65/62 2026 и последующие годы +5/+8 65/63

Таблица планируемого выхода на пенсию с 2019 года по годам рождения для мужчин и женщин в течение переходного периода