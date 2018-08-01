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Сирия: более 300 административных зданий восстановлено на территории республики
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    Сирия: более 300 административных зданий восстановлено на территории республики

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    Сирия: более 300 административных зданий восстановлено на территории республики

    Дамаск, 1 августа. Более 300 административных зданий восстановлено на территории Сирии, сообщил глава Центра приема, распределения и размещения беженцев генерал-майор Алексей Цыганков на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев на территорию республики.

    Цыганков рассказал, что всего на территории Сирии было восстановлено 214 образовательных и 89 медицинских учреждений. Кроме того, добавил он, специалисты отремонтировали 267 километров автодороги, проложили 197,5 километра линий электропередач. Также, по словам начальника Центра, ввели в эксплуатацию 71 объект водоснабжения, два топливно-энергетических комплекса и 84 электроподстанции.

    Сирия: более 300 административных зданий восстановлено на территории республики

    Глава Центра также затронул тему гуманитарных акций. Цыганков сообщил, что за минувшие сутки прошли две гуманитарные акции, в ходе которых сирийцам было выдано 5,6 тонны продовольствия.

    «Всего российской стороной организованы и проведены 1 879 гуманитарных акций», — подчеркнул он.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российская сторона отправит в Сирию 50 тысяч портфелей с канцелярией к 1 сентября.

    Автор: Дарья Смолина
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