Сирия: более 300 административных зданий восстановлено на территории республики

Дамаск, 1 августа. Более 300 административных зданий восстановлено на территории Сирии, сообщил глава Центра приема, распределения и размещения беженцев генерал-майор Алексей Цыганков на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев на территорию республики.

Цыганков рассказал, что всего на территории Сирии было восстановлено 214 образовательных и 89 медицинских учреждений. Кроме того, добавил он, специалисты отремонтировали 267 километров автодороги, проложили 197,5 километра линий электропередач. Также, по словам начальника Центра, ввели в эксплуатацию 71 объект водоснабжения, два топливно-энергетических комплекса и 84 электроподстанции.

Глава Центра также затронул тему гуманитарных акций. Цыганков сообщил, что за минувшие сутки прошли две гуманитарные акции, в ходе которых сирийцам было выдано 5,6 тонны продовольствия.

«Всего российской стороной организованы и проведены 1 879 гуманитарных акций», — подчеркнул он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российская сторона отправит в Сирию 50 тысяч портфелей с канцелярией к 1 сентября.