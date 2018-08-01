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Матрена и Иван Денисович из рассказов Солженицына появятся в Москве в этом году
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    Матрена и Иван Денисович из рассказов Солженицына появятся в Москве в этом году

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    Матрена и Иван Денисович из рассказов Солженицына появятся в Москве в этом году

    Москва, 1 августа. В Москве откроют памятник писателю Александру Солженицыну. Автор скульптурной композиции и председатель Союза художников России Андрей Ковальчук рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей подробности о будущем монументе. 

    «Будет фигура Солженицына. Там будут два барельефа на невысоком постаменте, два знаковых произведения — «Матренин двор» и «Один день из жизни Ивана Денисовича», сюжеты из них будут изображены на барельефах. Работа идет, и я надеюсь, что к декабрю мы откроем памятник в Москве», — рассказал корреспонденту ФАН Андрей Ковальчук.

    Андрей Ковальчук является автором нескольких десятков скульптурных композиций в городах России и за рубежом. В их числе — мемориал воинской славы на Поклонной горе, монументы Федору Тютчеву в Астане и Париже, памятник Кириллу и Мефодию в Йошкар-Оле.

    Завершение новой работы скульптора и открытие памятника Солженицыну планируется приурочить к 100-летию со дня рождения писателя  — его отметят 11 декабря 2018 года. Местом установки монумента выбрана улица Солженицына в Москве.

    Автор: Анна Клименко
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