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В Сирии открылись новые пункты пропуска для беженцев
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    В Сирии открылись новые пункты пропуска для беженцев

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    В Сирии открылись новые пункты пропуска для беженцев

    Москва, 1 августа. На территории Сирии открылись три пункта пропуска для беженцев — морской, воздушный и сухопутный. 

    Как стало известно, открыт филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев «Дювали». Пропускная способность воздушного пункта составляет 1050 человек в сутки.

    Утром был открыт филиал Центра «Сальхиях» в провинции Дейр-эз-Зор с пропускной способностью 800 человек и 10 автомашин в сутки. Для нуждающихся организовано перемещение автотранспортом.

    Пропускная способность морского пункта пропуска «Баниас» составляет 15 тыс. человек и 50 автомашин в сутки.

    Ранее специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что возвращение беженцев в Сирию должно быть добровольным, однако блокировать его также нельзя.

    Напомним, что с начала российской операции в Сирии в сентябре 2015 года в свои дома в стране вернулись около 1,2 млн беженцев.

    Автор: Тимур Румянцев
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