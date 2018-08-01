В Сирии открылись новые пункты пропуска для беженцев

Москва, 1 августа. На территории Сирии открылись три пункта пропуска для беженцев — морской, воздушный и сухопутный.

Как стало известно, открыт филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев «Дювали». Пропускная способность воздушного пункта составляет 1050 человек в сутки.

Утром был открыт филиал Центра «Сальхиях» в провинции Дейр-эз-Зор с пропускной способностью 800 человек и 10 автомашин в сутки. Для нуждающихся организовано перемещение автотранспортом.

Пропускная способность морского пункта пропуска «Баниас» составляет 15 тыс. человек и 50 автомашин в сутки.

Ранее специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что возвращение беженцев в Сирию должно быть добровольным, однако блокировать его также нельзя.

Напомним, что с начала российской операции в Сирии в сентябре 2015 года в свои дома в стране вернулись около 1,2 млн беженцев.